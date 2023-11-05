شاهد نسرين طافش من كواليس فيلم “السيستم” في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها فيديو قصيرا لها، وذلك من كواليس الفيلم الجديد الذي تشارك به ويحمل اسم “السيستم”، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.
نشرت نسرين طافش الفيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت خلاله وهي تضع المكياج الخاص بها، لتصوير أحد مشاهد الفيلم، وسط مجموعة من أصدقاىها من صناع العمل.
فيلم “السيستم”، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطارق لطفي وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم محمد على رزق وهو من إخراج أحمد البنداري.
بوابة الأهرام
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