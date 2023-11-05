“بالزي الهندي”.. شاهد نوال الكويتية تخطف الأنظار

الكويت قامت النجمة نوال الكويتية بمشاركة جمهورها صورا جديدة لها في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية. وظهرت نوال الكويتية وهي ترتدي ثيابا هندية التصميم، واعتمدت في تصفيف شعرها على لوك Wet Hair مع تركه مجعدا قليلا. يذكر أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات طرحت ألبوم الفنانة نوال الكويتية، الذي يحمل اسم الأرض، يوم السبت 30 سبتمبر الماضي، ويتكون ألبوم الأرض لـ نوال الكويتية، من 15 أغنية. بوابة الأهرام

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