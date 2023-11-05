لولا الكلب..شاب ينقض على طفل صغير ويلامس مواطن عفته لإشباع رغباته

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، مسن، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة واستمعت النيابة الي أقوال والد المجني عليه

س: ما تفصيلات بلاغك تحديدا ؟

ج: اللي حصل ان انا كنت في الشغل وراجع من العاصمة الإدارية وقابلت بنتي في الشارع ولقيتها بتقولي يابابا انت عرفت اللي حصل قولت لها حصل ايه ردت عليا وقالت لي في شاب في الشقة اللي في الدور الأرضي نده لأخويا وقاله تعالي اقرا لي دي وشدوا من علي باب الشقة ودخله الشقة بالعافية و ضربوا ضرب جامد لدرجة انه بيعيط وبيصوت والشخص ده عمل معاه حاجة وحشة وفي نفس الوقت لقيت ابني جاي عليا من بعيد هو وصاحبه وقولتله فيه ايه.

راح مقرب جنبي وفي ودنى وقالي بصوت مخنوق يابابا فيه واحد في الدور الارضي قالي تعالي اقرا دي انت بتعرف انجليزي قالتله أه راح قاله تعالي طيب اقرا لي دي وابني قالي انه راح له الشقة بتاعته في الدور الارضي وشده داخل الشقة بالعافية و بعد ما دخل الشقة ضربه لدرجة انه كان بيصوت وبيعيط بصوت عالي والراجل ده قلع بنطلونه واجبره بالضرب مرة اخري علي ممارسة علاقة وهو بيصوت شافه واحد من صحابة شاف اللي بيحصل من الشباك راح جاب الكلب بتاعه وقعد يخبط علي باب الشقة دي فسابه واول ما فتح الباب أتلمت الجيران.

وبعد كده ابني ساب البيت وطلع البيت فوق وعلي طول اخدت ابني وروحت اخبط علي البيت كتير ولقيت فيه قفل محطوط على الشقة و وفتحت واحدة جارتهم قالت لي فيه ايه قولت لها فين الناس اللي هنا ردت عليا وقالت لي كلهم مشيوا وسابوا انشقة وحطوا قفل علي الباب واخدت ابني في عربيتي وروحت القسم وقولت لهم عايز اعمل محضر ووجهوني لوحدة المباحث وطلعت المباحث وقولت لهم علي اللي حصل وفحصوا البلاغ بتاعي وعرفنا نوصل للي عمل كده في ابني و جابوه وجه علي القسم وجاء بأمر الإحالة أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمه دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

صدى البلد