اعترافات حارس عقار وابنته سرقا مدير شركة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال حارس عقار وابنته سرقا حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية من شقته بالمقطم بطريق سرقة نسخة من المفاتيح من المجني عليه بواسطة ابنة الحارس.

وجاء في اعترافات المتهم حارس العقار، انه قام بتحريض ابنته لسرقة مفاتيح الشقة الخاصة بالمجني عليه بأسلوب المغافلة حال عملها لدى المجني عليه بمنطقة المقطم، كما باشتراكه مع ابنته في الواقعة وخططا لسرقة الشقة واستوليا منها على مبلغ من العملات الأجنبية واستبدلا بعض المبلغ بعملات محلية لاستخدامها والتصرف بها.

وأقرت ابنة الحارس بتعاونها مع والدها في سرقة حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية بها عملات أجنبية حال عملها مع المجني عليه: سرقت منه المفتاح واديته لبابا عشان ناخد منه الفلوس علشان معاه فلوس كتيرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط حارس عقار وابنته لسرقتهما حقيبة مدير شركة للصناعة الورقية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم من داخل الشقة محل سكنه، خاصة بالشركة عمله وبداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب المغافلة، حال عملها لدى المجني عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي، وكذا جزء بالعملة المحلية غيرها المتهمان من المبلغ المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

صدى البلد