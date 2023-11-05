حماس تعلن مقتل “60 على الأقل” من الرهائن المختطفين بغزة في غارات إسرائيلية

قالت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة وعدد من الدول، السبت، إن “أكثر من 60” من الرهائن الذين اختطفتهم ونقلتهم إلى قطاع غزة، قتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن “عمليات البحث لا تزال جارية عن 23 جثة منهم”، حسب وكالة رويترز.

وأضافت الحركة الفلسطينية أنه تم فقدان بعض جثث الرهائن تحت الأنقاض، قائلة: “يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا”، مرجعة ذلك إلى استمرار الضربات الإسرائيلية.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق لرويترز عن الإعلان. ولم يتسن لموقع “الحرة” التحقق عبر مصدر مستقل من تصريحات حماس.

وقال مسؤولان أميركيان، الخميس، إن طائرات استطلاع مسيرة أميركية تحلق في سماء غزة “بحثا عن الرهائن” الذين احتجزتهم حماس منذ السابع من أكتوبر.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح 4 نساء، من بين حوالي 241 مختطفا لديها.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، ملوحين بالأعلام ورافعين صورا لبعض المختطفين في غزة، ولافتات كتبوا عليها شعارات مثل “أطلقوا سراح الرهائن الآن بأي ثمن”.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق بغلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة، وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 9488 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

الحرة