شاهد بالصور.. جورجينا بإطلالة متميزة ببنطلون الجينز

جورجينا قامت جورجينا شريكة كريستيانو رونالدو بنشر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. وظهرت جورجينا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية جاكت وبنطلون جينز وحذاء بكعب عالي ومعتمدة علي الميكاب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها. وهاجمت الفنانة أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”. وعلقت أحلام على منشور لجورجينا على “إنستجرام” قائلة: “مجوهراتها نفس مجوهراتي شيء غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”. واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريجز قائلة: “وحتى شنطتها وفروتها كمان.. شيء غريب”. صدى البلد

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