شاهد بالصور.. الفنانة إيمان الشريف تشعل مواقع التواصل بإطلالة أنيقة وضحكتها تخطف الأضواء وتسحر المتابعين

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف صور عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت إيمان خلال الصور داخل إستوديو إحدى الفضائيات وأثناء تصويرها أحد البرامج التلفزيونية. إطلالة الشريف لفتت أنظار المتابعين خصوصاً لقطتها التي ظهرت فيها وهي تضحك, حيث حازت هذه اللقطة على آلاف الإعجابات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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