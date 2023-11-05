مدير شرطة النيل الأبيض يدشن الطرد السلعي لمنسوبي شرطة الولاية

دشن اللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج مدير شرطة ولاية النيل الابيض صباح اليوم الطرد السلعي لمنسوبي شرطة ولاية النيل الأبيض بدائرة الطواريء والعمليات خلال اليوم الترفيهي للقوة بحضور مديري الدوائر والمحليات وتمثيل من القوات المسلحة بالفرقة ١٨ مشاة.

وأشاد سيف الدين بالدور المتعاظم الذي تقوم به الشرطة في محاربة الجريمة والقبض على الجناة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة مرحلة الشرطة مع اقتراب ساعة النصر .

وفي ذات السياق امتدح العميد شرطة عمر عبد القادر مدير دائرة الجنايات الجهود التي تقوم بها الشرطة في اكتشاف الجريمة إضافة للضبطات التي قامت بها إدارة مكافحة التهريب والمخدرات والمباحث المركزية ،حيث شهدت الفترة الماضية عملا كبيرا في تسديد البلاغات والضبطيات، مشيرا إلى أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا وجنائيا من خلال انتشار القوة في الأحياء وتنظيم الأسواق، مثمناً الدور الذي تقوم به الشرطة المجتمعية لتحسين الصورة الذهنية للشرطة لدى المواطن ببث مفهوم (الأمن مسئولية الجميع).

هذا وقد تم اختيار المميزين من الطابور وتكريمهم من قبل مدير شرطة الولاية.

سونا