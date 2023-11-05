زوجة تطلب الخلع: «بيدينى 100 جنيه مصروف فى الأسبوع»

نظرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى خلع أقامتها زوجة ضد زوجها، وطلبت فيها الحكم بتطليقها «خلعًا» بعد الضرر الذي تتعرض له من زوجها وأنها ترى استحالة في استمرار العشرة بينهما.

«جوزى بيدينى 100 جنيه في الأسبوع أجيب بيها طلبات البيت وأنا تعبت ومبقتش قادرة»، بهذه الكلمات سردت الزوجة صاحبة الــ 45 عاماً تفاصيل دعواها أمام المحكمة، وقالت إن زوجها يعطيها هذا المبلغ الضئيل ويطلب منها أن تنفق على أسرة مكونة من 6 أفراد، وأكدت أمام المحكمة: «اتجوزت منذ 25 عاما زواجا تقليديا، وكنت أعيش في بداية الزواج حياة زوجية هادئة، إلى أن سافر زوجى خارج مصر أملًا في أن يغير حياتنا إلى الأفضل، وسافر ومفيش في البيت جنيه واحد، وبعد أسبوع من السفر رجع زوجى من السفر لفشله في الاتفاق على العمل، حاولت أشجعه إنه ينزل يشتغل في أي مكان ووقفت جنبه طول سنين جوازنا».

أكملت المدعية حديثها أمام محكمة الأسرة: «خلفت بنتى الأولى وكانت أوقات بيبقى نفسها في حاجة حلوة ولّا لعبة ماعرفش أجيبهالها، وقررت بعدها أنزل أشتغل عشان محرمش بنتى من حاجة»، وبدأت أساعد زوجى في مصروفات البيت، لحد ربنا ما كرمنا وجوزى لقى شغل في مكان كويس، وحالته المادية بدأت تتحسن، لكنه بدأ يخفى فلوسه ولا ينفق على البيت، وكانت غلطتى إنى مكنتش بطلب منه فلوس للبيت وكنت بصرف وأقول هو بيحوش لبعدين عشان يأمن مستقبل ولادنا».

وأضافت الزوجة: «بدأت الأطفال تكبر وتزيد متطلباتهم، بدأ الحمل يزيد على، وعندما طلبت من زوجى مساعدتى في الإنفاق على البيت والأولاد، أعطى لى 100 جنيه في الأسبوع، أصرف منها على البيت والأطفال، بعد حدوث مشكلات كثيرة وتدخل الأهل لكن دون جدوى، ورغم تحملى هذا الحال لسنوات من أجل أبنائى إلا إننى لم أعد أتحمل وقررت اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى خلع».

المصري اليوم