شاهد بالصور.. في إطلالة حصدت آلاف الإعجابات.. الفنانة هدى عربي تظهر في شيراتون أبو ظبي وأناقتها تلفت الأنظار

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حديثة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب الأضواء على مواقع التواصل بصورها الحديثة التي قامت بنشرها. وظهرت عربي خلال الصور وهي تحيي حفل غنائي ساهر حضره المئات من السودانيين وذلك بشيراتون أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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