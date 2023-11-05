بادي يتسلم كتاب الدراسات الهندسية والفنية لتطوير مطار الدمازين

الفريق أحمد العمدة بادي تسلم الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق كتاب الدراسات الهندسية والفنية الخاصة بمشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد شركة سودان بايل المنفذة لمشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين بحضور المهندس يوسف عبدالله أحمد الزين وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والأستاذ جمال أحمد صالح المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم.

وإستعرض اللقاء التقديرات والدراسات الفنية والهندسية والدراسات الأخرى المتعلقة بمشروع تطوير وتحديث مطار الدمازين.

الأمين العام لحكومة الإقليم أوضح أن وفد شركة سودان بايل قام بإعداد التقديرات والدراسات الهندسية لمشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين إستجابة لتوجيهات السيد حاكم الإقليم توطئةً لمتابعتها على المستوى الإتحادي وفقاً لموجهات رئيس مجلس السيادة خلال زيارته للإقليم مؤخراً.

وأضاف أن اللقاء أمن على الدور المتعاظم لمشروع تطوير وتحديث مطار الدمازين ليصبح مطاراً دولياً دعماً لمسيرة التنمية المنشودة بالإقليم، مبينا أنه خلال اللقاء أعرب عن تقديره لمواقف شركة سودان بايل وكبير إسهامها في دفع عجلة التنمية بالإقليم. وكالة سونا

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