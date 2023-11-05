بدون أدوية.. طرق علاج قشرة الشعر نهائيًا – فيديو

تعد مشكلة قشرة الشعر من المشاكل التي تؤرق النساء والرجال على حد سواء، ومع اقتراب فصل الشتاء خاصًة يسعي الكثير لمعرفة طرق علاج قشرة الشعر نهائيا والتخلص منها قبل أن تتفاقم شتًاء، وفي السطور التالية يرصد لكم «المصري اليوم» نقلًا عن هيئة الدواء المصرية طرق الوقاية وعلاج قشرة الرأس والحكة.

علاج قشرة الرأس والحكة

نشرت هيئة الدواء المصرية فيديو عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» يتضمن كيفية التخلص من القشرة نهائيًا، موضحة أن قشرة الشعر لها عدة أشكال مثل: القشرة الدهنية أو القشرة الجافة على فروة الرأس أو أماكن ظهور الشعر.

كيف ازيل القشرة من الشعر نهائيا؟

وأضافت الهيئة أن طرق علاج قشرة الشعر والحكة، يتم من خلال الأدوية والعلاجات أو عن طريق روتين يومي للحد منها، وجاءت أبرز الطرق للتخلص من قشرة الشعر كالتالي:

من طرق التخلص من قشرة الشعر وعلاجها اتباع نظام صحي متوازن؛ لكي يوفر للجسم احتياجة من الزنك وفيتامين ب.

ممارسة التمارين الرياضية لأنها تساعد في الحفاظ على الدورة الدموية وتقليل نسبة الدهون في الجسم.

التعرض لأشعة الشمس بشكل صحي ودائم.

الإبتعاد عن التوتر والضغط النفسي، حيث أن المشاكل النفسية أهم أسباب قشرة الشعر.

التقليل من منتجات تصفيف الشعر، وتجنب مشاركة الأمشاط والفرش؛ لتجنب حدوث عدوي قشرة الشعر.

المصري اليوم