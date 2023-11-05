خطف مُسِن سوداني الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وزادت شهرته بعد نشر مقطع فيديو له على قناة العربية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المُسِن الفاضل جمعة وهو يتغنى بالأغنية الشهيرة (كم نظرنا هلال) والتي تعد واحدة من أروع أغنيات الحقيبة السودانية. المقطع حصد آلاف الاعجابات بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات إيجابية مشيدة ومتغزلة في الفاضل جمعة وفي جمال صوته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بصوت جميل وطروب.. مُسِن سوداني يتغنى بإحدى روائع الحقيبة السودانية داخل إحدى الأسواق والجمهور يتفاعل معه ويبدي إعجابه بحلاوة صوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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