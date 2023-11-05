مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم تضبط مروج للايس كريستال بمحلية كرري

تمكنت مكافحة المخدرات بمحلية كرري من ضبط متهم يقوم بترويج مخدر الايس كريستال بمحلية كرري. وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية وردت معلومات لقوة الميدان بوجود متهم يقوم بترويج المخدرات بالمنطقة وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة تم تحديد ساعة الصفر وضبط المتهم وبحوزته 150 جرام ايس كريستال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص . سونا

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