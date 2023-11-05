تطوير قدرات 20 خريجاً من شرق الجزيرة

نظمت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة بالتعاون مع برنامج الموارد الطبيعية مستدامة وسبل كسب العيش وحدة تنسيق الجزيرة صباح اليوم بقاعة كلية التربية بجامعة البطانة برفاعة دورة تدريبية لتطوير قدرات الخريجين بمحلية شرق الجزيرة بعنوان (مهارات التعلم والعمل بالمشاركة PLA) تحت شعار: (الخريج المتدرب ركيزة اساسية في التنمية المجتمعية). وأكد الدكتور عبد الخالق الطيب عبد الله منسق مشروع تشغيل الخريجين بالمحلية أن الهدف من مثل هذا الدورات خلق فرص عمل للخريجين معلناً أن الدورة تستهدف 20 خريجاً من خريجى الموارد الطبيعية والشبكات بالإضافة لمنسقي تشغيل الخريجين بمحليتى شرق الجزيرة والحصاحيصا حيث يتلقى المتدربون معارف في مهارات التعلم والعمل بالمشاركة مع المجتمعات ووضع الخطط وتحليل المشاكل وتعليم أسلوب التخاطب ووضع الخطط البديلة وإستخدام التقنيات. سونا

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