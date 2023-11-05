المدير التنفيذي لمحلية حلفا يلتقي وفد الهلال الاحمر السوداني بالشمالية

التقى المدير التنفيذي لمحلية حلفا بالولاية الشمالية بمكتبه وفد الهلال الاحمر السوداني بالولاية الشمالية برئاسة المهندسة ولاء ساتي منسق عام بالهلال الاحمر السوداني بالولاية بحضور منسق المشروعات ومشرف قطاع الهلال الاحمر،بحلفا ورئيس المجلس الأعلى لاهالي حلفا .

وخلال الاجتماع تم استعراض جملة من المشروعات التي يقوم بها الهلال الاحمر مع المنظمات الدولية داعيا الى ضرورة التنسيق التام مع المحلية في تحديد الاحتياجات وحاجة المنظمات الى اعداد الدراسات الفنية لكل المشروعات وفق الاحتياجات الضرورية لمواجهة الأوضاع الراهنه في اوساط الوافدين ومجتمع المحلية.

وأوضح الاستاذعبد الرحمن ابراهيم منسق المشروعات في تصريح (لسونا) ان خطة الهلال الاحمربالشراكة مع منظمة اليونسيف وبالتنسيق مع المحلية والوحدة الإدارية ستقوم بانفاذ عدد من البرامج والأنشطة في جميع مراكز الإيواء بوادي حلفا مشيرا الى شفط آبار السايفون لمدة شهرين بجانب صيانة عدد مقدر من الحمامات وتركيب وحدات كاملة وجاهزة من الحمامات عقب وصولها من جمهورية مصر العربية.

وإبان توفير مياه الشرب بجميع المراكز بحلفا اضافة الى حملة نظافة كبرى بمشاركة صحة البيئة بالمحلية والوحدة وإقامة ورش ودورات تدريبية حول كلورة وتشغيل مياه الشرب.

وثمن المدير التنفيذي بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الاحمر من الاسناد والتدخلات في اوساط الوافدين والتنسيق الجيد مع المحلية واداراتها داعيا لضرورة وضع حلول ناجعة مع المنظمات الداعمة والتنسيق معها في كثير من المشاكل الخدمية دون الالتفات الى وضع الحلول الاسعافية مؤكدا مساهمة المحلية في هذا الجانب.