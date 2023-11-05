حاكم إقليم النيل الأزرق يطلع على الأوضاع الأمنية والخدمية بمحافظ التضامن

إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع الأمنية وسير الأداء والمنجزات التي تحققت على صعيد الخدمات التي تهم مواطني محافظة التضامن.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ فرح كباس أحمد محافظ محافظة التضامن وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الصلة بالجهود التي تعكف عليها محافظة التضامن في مجال توظيف الإمكانيات المتاحة دعماً للخدمات بالمنطقة.
محافظ التضامن أوضح أنه قدم تنويراً متكاملاً للحاكم حول الأوضاع الأمنية وسير الموسم الزراعي وبرنامج التعايش السلمي بالمنطقة الغربية الى جانب الترتيبات الخاصة بالتحضير لإنطلاقة العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم إطلاع الحاكم على الجهود التي بذلت في سبيل دعم الإستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بالمنطقة الغربية.
وأعلن أالأستاذ فرح كباس أحمد ان الموسم الزراعي الحالي يبشر بطفرة إنتاجية عالية غير مسبوقة، وأبان أن الحاكم وعد بإيجاد المعالجات الخاصة بتشييد الفصول المدرسية بالمرحلة المتوسطة بالمحافظة، مبيناً أن الحاكم وجه بضرورة المتابعة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإستكمال مراحل مكافحة الآفات الزراعية بالمحافظة.
وأضاف أن الحاكم وجه وزارة المالية بتخصيص الموارد اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه مسيرة الأداء بالعام الدراسي بمحافظة التضامن.
سونا
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