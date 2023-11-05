والي القضارف يوجه بتمويل الجمعيات النسوية في مشروعات الثروة الحيوانية

دعا والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بنك ام درمان الوطني الى الدخول في تمويل مشروعات الثروة الحيوانية بالاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال خاصة الجمعيات النسوية التعاونية بجانب تكوين محفظة للصناعات الصغيرة. جاء ذلك لدى زيارته لفرع البنك بالقضارف برفقة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة وعدد من المسؤولين. واستمع الوالي المكلف الى تنوير من مدير الفرع الأستاذ عمران عبدالله عبدالرحيم حول تمويل البنك لمدخلات حصاد الموسم الزراعي الماثل، كما تم التباحث حول دخول بنك امدرمان الوطني في تمويل عدد من المشروعات بالولاية في المجال الصحي وتسوير مطار العزازة ودعم وتطوير تحصيل الإيرادات واستجلاب عربات ضاغطة لنقل النفايات بالاضافة الى توفير الاسفلت وبرامج اخرى. من جهته أثنى الوالي المكلف على أدوار البنك الداعمة للولاية في تمويل سلة العاملين والمسؤولية الاجتماعية ومشروعات النهضة الاقتصادية معلنا عن توفير سلعة السكر للعاملين بالخدمة المدنية بالاقساط المريحة مؤكدا تقديم كل ما من شأنه استمرار التعاون مع بنك امدرمان الوطني وتوسيع انشطته التمويلية بالولاية. سونا

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