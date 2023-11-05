مجلس وزراء النيل الأبيض يجيز موجهات موازنة العام 2024

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه بامانة الحكومة بربك اليوم برئاسة الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف، أجاز تقرير أداء وزارة المالية للثلاثة أرباع للعام المالي 2023 والموجهات والسمات العامة لمقترح إعداد موازنة العام 2024 .

وقالت الاستاذة فاطمه الحاج الطيب المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية في تصريح لـ(سونا) أن موجهات موازنة العام 2024 تختلف عن سابقاتها للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد .

وأكدت أن الوزارة وضعت خارطة للتحديات الماثلة أمام الإدارة الاقتصادية ووضعت كل التدابير لمواجهة التحديات التي طرأت مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي طرأت في العام 2023 بسبب الحرب واستضافة الولاية لإعداد كبيرة من الوافدين.

وأشارت إلى ان الموجهات وضعت في الاعتبار استقطاب رؤوس الأموال بشكل رأسي والاستفادة منها في الإنفاق والمصروفات لتنعكس ايجابا على الخدمات.

وأضافت أن هنالك زيادة في الإيرادات تتراوح ما بين 20 – 50% من الواقع الفعلي حسب كل وحدة حكومة وعدم الزيادة الراسية حتى لا يتأثر بها المواطن في زيادة الرسوم.