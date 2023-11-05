ليفربول يفشل في فك عقدة ملعب لوتون تاون ويتعادل بهدف في الزمن بدل الضائع

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة لوتون تاون وليفربول، مساء الأحد على ملعب كينيلورث روود، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن ليفربول فشل في الفوز على ملعب لوتون في الدوري الإنجليزي خلال آخر 5 زيارات (خسر 2 وتعادل 3).

وبادر لوتون تاون، الذي يقضي موسمه الأول في البطولة العريقة التي صعد إليها الموسم الماضي قادما من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، بالتسجيل عن طريق الهولندي تاهيت تشونج في الدقيقة 80.لكن لويس دياز أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينقذ الريدز من تلقي خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وأهدر ليفربول فرصة التقدم للوصافة – ولو بصورة مؤقتة – حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام آرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر، الذي يمتلك نفس الرصيد.

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