التعاون يواصل نزيف النقاط.. والوحدة يقلب الطاولة على ضمك في دوري روشن السعودي

واصل التعاون نزيف النقاط وأضاع نقطتين ثمينتين جديدتين في صراع المنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وسقط التعاون في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ضمك، الأحد، في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الوحدة 2 / 1على مضيفه الحزم.

وعجز التعاون وضمك عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وظل التعاون، الذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، في حين ارتفع رصيد ضمك إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقلب الوحدة تأخره صفر / 1 أمام مضيفه الحزم، لانتصار مثير 2 / 1، ليحقق انتصاره الأول في البطولة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا.

وبادر الحزم بالتسجيل عن طريق برونو فيانا في الدقيقة 23، لكن عبدالعزيز نور ارتدى ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي الوحدة في الدقيقتين 70 و85 على الترتيب.

وأنهى الحزم المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فيانا في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد الوحدة، الذي حصل على نقطة وحيدة في لقاءاته الأربعة الماضية بالمسابقة، إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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