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عثمان ميرغني: المفاوضون بجدة ينظرون إلى دارفور وينتظرون!

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني بأن السودانيين ينظرون إلى جدة وينتظرون، والمفاوضون بجدة ينظرون إلى دارفور وينتظرون.

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الجزيرة – السودان

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MO Nasa

MO Nasa

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