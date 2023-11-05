عثمان ميرغني: المفاوضون بجدة ينظرون إلى دارفور وينتظرون!

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني بأن السودانيين ينظرون إلى جدة وينتظرون، والمفاوضون بجدة ينظرون إلى دارفور وينتظرون. الجزيرة – السودان

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