أهلي جدة يصحح المسار بثلاثية في شباك الرياض ويتقدم في سباق الدوري

داوى أهلي جدة جراح الخروج من كأس الملك، بالفوز مساء الأحد، على ضيفه الرياض 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة ال12، بدوري روشن السعودي للمحترفين.سجل أهداف الأهلي فراس البريكان (ق3)، جابري فيجا (ق28)، ورياض محرز (ق55).

ورفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرياض عند 11 نقطة في المركز 14.كان الأهلي الأفضل على مدار شوطي المباراة، وساهم هدف البريكان المبكر في جعل اللقاء أكثر سهولة على أصحاب الأرض.

احتاج أهلي جدة 3 دقائق فقط ليفتتح التسجيل، بعدما تناقل لاعبوه الكرة عدة مرات، حتى وصلت إلى ماكسيمان الذي نقلها إلى فراس البريكان، ليضع الكرة بيسراه على يسار مارتن كمبانيا.

واحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بديل لم يتغير خلالها أي شيء، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-0.

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