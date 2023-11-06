حقق الوداد المغربي فوزا “مقلقا” على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2-1) في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، مساء الأحد، ليتأجل حسم هوية صاحب اللقب لمباراة الإياب في بريتوريا.وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، انتهت ال45 دقيقة الأولى بتقدم أصحاب الأرض بهدف بمساعدة النيران الصديقة عن طريق المدافع ريفالدو كويتزي في الدقيقة 41.
ولكن نجح بطل جنوب أفريقيا في إعادة المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء نفذها المغربي عبد المنعم بوطويل بنجاح في الشباك.ولم يهنأ الضيوف كثيرا بهذا الهدف، حيث نجح الوداد في التقدم مجددا بعدها ب5 دقائق بقدم لاعب الوسط الشاب أنس سرهات، بتسديدة قوية من خارج المنطقة.
وبهذا، يذهب بطل المغرب إلى مباراة الحسم الأحد المقبل في بريتوريا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بفوز غير مطمئن، حيث يكفي صن داونز الفوز بهدف وحيد فقط وسط أنصاره من أجل رفع كأس النسخة الأولى من البطولة.
بينما سيكون التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف بنتيجة أكبر من (2-1)، كافيا ل”وداد الأمة” للعودة بالكأس من جنوب أفريقيا.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر فوز غير مطمئن للوداد على صن داونز بهدفين لهدف في نهائي الدوري الافريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.