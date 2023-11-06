نشرت الفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام مقطع فيديو حديث وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب خلال المقطع بنيولوك جديد من داخل منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها. نجمة برنامج أغاني وأغاني أبهرت جمهورها ومتابعيها بالمقطع الجديد والذي أرفقت معه أغنية (البرهة القليلة) التي كانت تغني فيها خلال المقطع. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أورد بعض النشطاء من الذين قاموا بمشاركة المقطع فإن المطربة الشابة دخلت في برنامج لاتباع حمية ( الكيتو دايت ) التي أفقدت 7 كيلو من وزنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام (البرهة القليلة) ومن مقر إقامتها بالقاهرة.. الفنانة أفراح عصام تسحر الأسافير بإطلالة مبهرة و (نيولوك) جديد فقدت خلاله 7 كيلو من وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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