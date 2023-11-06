الصحة الاتحادية تثمن استجابة صحة نهر النيل لعلاج الوافدين

أكد الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي علي استمرار جهودهم لاستقرار الوضع الصحي وسد الحاجة للإمداد الدوائي والطبي بالبلاد مشيرا إلى الدور المتعاظم للكوادر الطبية والصحية وصمودهم وصبرهم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك لدي ترؤسه اليوم بقاعة رئاسة وزارة الصحة بعطبرة ، أجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بنهر النيل بحضور الدكتور أحمد علي دهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل وعدد من مدراء الإدارات الرئيسية بالصحة الاتحادية والولائية. وأشار دكتور هيثم الي الانفراج والتحول الكبير الذي شهدته وزارته في استعادة النظم الصحية الي جانب دعم الدولة المباشر للقطاع الصحي. وثمن استجابة القطاع الصحي بولاية نهر النيل لعلاج عدد كبير من الوافدين الذين يفوق إمكانياتها الي جانب استيعاب الإستشاريين الطبيين الامر الذي اسهم في تحسين وترفيع الخدمات العلاجية والتشخيصية بالولاية. ومن خلال الاجتماع تمت مناقشة عرض مفصل في مجالات التقصي والاستجابة والترصد المرضي للأوبئة وموقف مكافحة نواقل الأمراض. كما أشاد الوفد الاتحادي باستقرار الوضع الصحي بالولاية والتحوطات الدوائية والترقب والتقصي لفرق الاستجابة .وأعلن الوفد عن دعم عدد من الانشطة الصحية إضافة إلى وصول أدوية مرضى السرطان للولاية في القريب العاجل. سونا

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