وزير الصحة يشهد توسعة مركز غسيل الكلى بمستشفى عطبرة

شهد الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي والدكتور أحمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل شهدوا اليوم بمباني مستشفى عطبرة التعليمي توسعة مركز غسيل الكلى من خلال افتتاح وحدة دكتور أحمد محمد صلاح لغسيل الكلى بدعم مباشر من المجتمع العطبراوي.

بحضور الباشمهندس سمير سعيد وزير البني التحتية والتنمية العمرانية بالولاية والاستاذ يحي خالد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة والدكتور معاوية سيد احمد المدير العام لمستشفى عطبرة التعليمي والدكتور احمد المرتجي مدير مراكز غسيل الكلى بالولاية وعدد من الاختصاصيين ومدراء الإدارات المتخصصة بوزارة الصحة الاتحادية.

وأشاد الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المحلي بالولاية وإسهامه تجاه العمل الصحي، موكدا ان هذا يعتبر رمزية من أدبيات السودانيين التي عرفوا بها.

وقال هيثم ان ولاية نهر النيل هي احدى النقاط المحورية للإمداد الدوائي اضافة الي البحر الأحمر والجزيرة معلنا إلى تأمين وانسياب مستهلكات الغسيل الكلوي بدعم مباشر من وزارة المالية الاتحادية. مشددا على ضرورة ترفيع برنامج مكافحة الفشل الكلوي لمعرفة الأسباب والمسببات بالولاية.

من جانبه أثنى الدكتور أحمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل على جهود الجهات التي ساهمت في قيام وحدة الدكتور أحمد محمد صالح واصفاً العمل برد الجميل لأحد أعمدة المجال الطبي بالولاية. مشيرا إلى أن المجتمع الولائي والعطبراوي ظل ومازال يقدم الكثير في مجالات العمل الطبي.

وشهد البرنامج الاحتفائي عدد من المداخلات التي عددت مواقف الدكتور محمد احمد صالح لإنسان الولاية.