مجلس وزراء النيل الأبيض يجيز مرسوم تعيين لجان الخدمات والطوارئ

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه بامانة الحكومة بربك اليوم برئاسة الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض، أجاز مشروع المرسوم المؤقت الخاص بتعيين لجان الخدمات والطوارئ الإدارية القاعدية عوضاً عن اللجان السابقة (اللجان الشعبية ولجان التغيير والخدمات). وقال والي النيل الأبيض في تصريح لـ(سونا) أن هذا المشروع عباره عن تكوين وتعيين لجان إدارية تطوعية لأن هنالك فراغ في توفير المعلومات والبيانات لتوزيع الإغاثات والسلع الاستراتيجية للمواطنين. وأشار الوالي لأهمية المرسوم لمساعدة الجهاز التنفيذي بالمحليات في تصريف كثير من الاعباء علي مستوى المدن والقرى والاحياء المختلفة، بالإضافة للجان الأسواق والمناطق الصناعية وسيسهم إسهاماً كبيراً في حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بصفة عامة والولاية بصفة خاصة في الإيواء والغذاء وطوارئ الخدمات الصحية والتعليمية المتعلقة بالوضع الراهن. سونا

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