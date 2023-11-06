والي الجزيرة يدشن إنطلاق فعاليات مشروع صون التراث الثقافي السوداني – صورة

ود مدني - ولاية الجزيرة أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم بمتحف التراث بمدني تدشين فعاليات مشروع صون التراث الثقافي السوداني الحي، الذي تنفذه وزارة الإعلام الاتحادية ووزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة والهيئة العامة للآثار والمتاحف. وبين العاقب أهمية البرنامج في الحفاظ على التراث القومي والموروثات الثقافية وإمتدح المجتمع المحلي في المساهمة فى البرنامج، وقال إن مجتمع الجزيرة إحتوى المتأثرين بالحرب وقدم أنموذجا في التعاون والتكافل داعياً للإستفادة من البرنامج في إعادة إنطلاقة الفن التشكيلي بالولاية. من جانبه أوضح الأستاذ الهادي علي بوب مدير عام وزارة الثقافة والإعلام الوزير المكلف أن المشروع يهدف لإعادة تأهيل متحف الولاية ويعزز قدرات المتحف في المحافظة على الموروث الثقافي والإجتماعي، مؤكداً حرص وزارته على إشراك المجتمع المحلي في رصد وحصر التراث القومي. فيما أوضحت الدكتورة أماني نور الدائم ممثل المشروع، أن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ويعتبر إضافة حقيقية لتطوير قدرات المتاحف للحفاظ على التراث الثقافي والتنوع وأكدت على أهمية دور المجتمع المحلي في إظهار التنوع الثقافي. سونا

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