بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء الأحد في مقر النادي .

وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين كابتن معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

وجاء البيان كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين

أحمد فتوح

محمد صبحي

مصطفى الزناري

قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة ،فقد قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا .

كما قرر المجلس عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع، و توجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي.

صدى البلد