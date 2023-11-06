- 1/3
- 2/3
- 3/3
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة.
انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الذهبي، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما كشف عن أناقتها، و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا،
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.