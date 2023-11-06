تحرض على الفسق.. سقوط راقصة ومطاردة مالكة كباريه شهير في الهرم

شنت مباحث الآداب بالجيزة حملة سرشة على كباريه شهير بمنطقة الهرم وألقت القبض على راقصة تعمل بدون ترخيص كما تطارد مالكة الكباريه الهاربة من عدة أحكام في قضايا دعارة.

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة الى ان مالكة الكباريه صادر قرارا سابق بضبطها وإحضارها متهمة في الإتجار بالبشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وديسكوهات وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور.

وسبق اتهام صاحبة الكباريه الشهير، وشهرتها “ن. الدكر”، في أوساط الملاهي الليلية بالأعمال المنافية للآداب العامة، بعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها.

وداهمت مباحث الآداب بقيادة العميد محمد حسن مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة الكباريه في أحد الفنادق، وصدر قرار بإغلاقه لكنها فتحته مرة أخرى واشتكى عدد من جيران الكباريه بمنطقة الهرم من الأعمال المنافية للآداب التي تقوم بها المتهمة والممارسات اللاأخلاقية للعاملات معها في الملهى الليلي.

صدى البلد