جمارك النيل الأبيض يدشن مشروع الطرد السلمي للعاملين

دشن اللواء شرطة سيف الدين احمد الحاج مدير شرطة ولاية النيل الأبيض بمباني رئاسة إدارة جمارك بكوستي اليوم مشروع الطرد السلعي الدوري للعاملين بادارتي جمارك ومكافحة التهريب النيل الأبيض والملحقين ، تحت شعار “معاش القوة همنا” برعاية كريمة من السيد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير عام قوات الجمارك. وثمن مدير شرطة الولاية الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الجمارك في خدمة منسوبيها والاهتمام بمعاشهم تحقيقا للتكافل الإجتماعي موكدا ان رئاسة شرطة الولاية تدعم مثل هذه البرامج لتشمل جميع وحدات الشرطة . من جانبه أشار العميد شرطة حقوقي دكتور محمد نصر عبدالله نصر مدير إدارة جمارك النيل الأبيض اشار الى مساعي إدارته لتخفيف أعباء المعيشة علي قوات الجمارك ، مبينا ان هذا الطرد السلعي درجت ادارته علي تنفيذه سنويا وبصورة دورية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعدد مزايا هذا المشروع والذي حقق الرضا والقبول وسط العاملين مما يسهم في سير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للجمارك . فيما اوضح العقيد شرطة دكتور صالح خضر عمر رئيس فرع التوجيه والخدمات رئيس لجنة الطرد السلعي أن هذا الطرد يحتوي علي سلع استراتيجية مهمة في معيشة الفرد تسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل منسوبي قوات الجمارك. سونا

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