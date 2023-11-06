السيسى يستقبل سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سلفا كير، صباح الاثنين رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل. وتجرى مراسم استقبال رسمية إلى سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، في قصر الاتحادية. اكسترا نيوز

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