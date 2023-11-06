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السيسى يستقبل سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سلفا كير، صباح الاثنين رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وتجرى مراسم استقبال رسمية إلى سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، في قصر الاتحادية.

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اكسترا نيوز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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