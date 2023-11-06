شرطة ولاية الجزيرة تتمكن من ضبط عربة بوكس مسروقة وتوقف (2) من المتهمين – صورة

تمكنت شرطة ولاية الجزيرة (قسم مرور الحصاحيصا) استخبارات مرور الحصاحيصا من القبض علي عدد(2) من المتهمين وهم يقودون عربة بوكس موديل ١٩٨٣ برقم اللوحه ٨٠٦٧٠ ج١وذلك داخل سوق الحصاحيصا بعد الاشتباه بها. وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان المتهمين وعند التحري معهما قاما بابراز شهادة بحث بنفس رقم اللوحة وعند الفحص اتضح انها خارج النظام تم احضارالعربة والمتهمين الي قسم شرطة مدينة الحصاحيصا و فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المواد (٢٣ ق ج و٦٨/ ١٠٠) اجراءات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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