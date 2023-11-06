بعد انقلاب شاحنة مصرية تحمله.. حقيقة تقديم بسكويت فاسد إلى غزة “ينتهي 23 نوفمبر”

قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن البسكويت المقدم لقطاع غزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .

وأكد البرنامج العالمي – على حسابه في موقع “إكس” – أن “هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي”.

وجاء توضيح “برنامج الأغذية العالمي” بعد مقطع فيديو انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات مصرية لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.

كما نفى مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور موران الجيلاني – في تصريحات لوسائل إعلام – تسلم منتج بسكويت منتهي الصلاحية من الحكومة المصرية، ضمن شاحنات المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال الجيلاني، إن المنتج لم تنتهِ مدة صلاحيته، مشيراً إلى أن موعد انتهاء صلاحية البسكويت يوم 23 نوفمبر 2023، وهذا يعني أن مدة الصلاحية أقل من 20 يوماً، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن تظل تلك الشحنات لأكثر من أيام قليلة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما أكد أن المنتج الذي تم تداوله أحد سكان قطاع غزة، في مقطع الفيديو، مقدم من برنامج الأمم المتحدة للأغذية كمساعدة لسكان قطاع غزة، وليس منتجاً مصرياً.

كانت عدة مواقع ومنصات على مواقع التواصل قد روجت لفيديو انقلاب شاحنة مساعدات قادمة من مصر، زاعمة وجود بسكويت فاسد ومنتهي الصلاحية داخلها.

صحيفة الشرق القطرية