مجلس السيادة ينعي الفرشة/ محمد أرباب فرشة فروشية مستري – صورة

ينعى مجلس السيادة الانتقالي، ببالع الحزن و الأسى، الشهيد الفرشة/ محمد أرباب فرشة فروشية مستري الذي تم إغتياله غدراً على يد مليشيات الدعم السريع المتمردة، بعد إقتحامها لمنازل المواطنين في منطقة أردمتا.

وقد تم أيضاً قتل إبنه وثمانية من أحفاده، في جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية. وتعكس بربرية هذه القوات ومفارقتها لكل القيم النبيلة.

ومجلس السيادة، إذ ينعى، الفرشة محمد أرباب،إنما ينعى للشعب السوداني، رمزا من رموز الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور، حيث تميز الفقيد بالحكمة والحنكة في إدارة الفروشية بعيداً عن العصبية والجهوية.

وكان مرجعا تاريخيا في شؤون الحكم المحلي. كما يعد الفقيد أحد أقدم أعمدة الإدارة الأهلية بأقليم دارفور و سلطنة دار مساليت.

وترحم المجلس، على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تم قتلهم غدراً وعمدا من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية بمنطقة اردمتا، سائلا الله عز وجل أن يدخلهم الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.