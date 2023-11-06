والي سنار يشهد ضرب النار للمستنفرين بالولاية

ولاية سنار شهد والي ولاية سنار الاستاذ توفيق محمد علي ضرب النار لمستنفري محلية سنار بمعسكر منطقة مايرنو ومحلية شرق سنار بمعسكرات طيبة السماني و دوبا و العركيين وودالركين الذي اقيم بجبال موية، بحضور اللجنة الامنية بالولاية ولجنتي امن محليتى سنار وشرق سنار ونائب رئيس الهيئة الشعبية لدعم واسناد القوات المسلحة والاستنفار والادارة الاهلية بالولاية. وقال والي سنار إن الولاية ستظل تواصل دعمها للقوات المسلحة حتي يتم تحرير كل شبر من ارض الوطن من المتمردين والمرتزقة، كما حيا مجاهدات الطرق الصوفية ورجال الدين بكل من مايرنو والعركيين وودالركين وطيبة السماني لوقوفهم خلف القوات المسلحة بالدعاء والتضرع لنصرة السودان والدعم بالمال والرجال وقال توفيق إن سنار بتاريخها ورجالها خلف القائد العام لقوات الشعب المسلحة. من جانبه اكد قائد اللواء (265) دفاع جوي بسنار عميد ركن علي حسن بيلو، اكد جاهزية المستنفرين للقتال كما اشاد بمجاهدات المراة السودانية في الدفاع عن الوطن خلال تشريفه لضرب النار لشابات معسكر رفيدة من خلال الرماية وثمن تلبية ابناء سنار لنداء القائد العام لقوات الشعب المسلحة لحماية الارض والعرض والمكتسبات . واضاف ان هؤلاء الشباب سيكونون سدا منيعا ضد كل المؤمرات التي تحاك ضد الوطن، كما اكد رجال الادارة الاهلية والطرق الصوفية والمراة بسنار وقفتهم ودعمهم لقوات الشعب المسلحة حتي يعود السودان خاليا من المرتزقة والمتمردين. سونا

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