قررت محكمة جنح الزاوية الحمراء، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام “ونش”، بسبب خلافات مع مالكها، لجلسة 14 نوفمبر.
وكان المتهم أدلى أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية، قائلا إنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته، قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة، حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.
وأوضح المتهم، أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلدته قبل القبض عليه.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة اللمبي.. اعترافات متهم الزاوية: رفض يديني الميراث قلت أسرقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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