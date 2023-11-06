مشاجرة تقود الأمن لضبط عصابة تتاجر في المخدرات بأسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان.. بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول “بائعى خضروات” – طرف ثان “4 عاطلين، ثلاثة منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم” جميعهم مقيمون بدائرة المركز) بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء سير الطرف الثانى مُستقلين تروسيكل (بدون لوحات معدنية ” تم ضبطه”) قيادة أحدهم، وترجل الطرف الأول.. تبادلوا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة ثلاثة من الطرف الثانى (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف ، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد