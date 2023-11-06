شاهد الصورة.. جورجينا تستعرض قوامها بالأسود!

جورجينا خطفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وشريكة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بصور جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وظهرت جورجينا في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، نالت إعجاب متابعيها وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة. صدى البلد

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