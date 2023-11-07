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الناطق الرسمي باسم الشرطة: وصول مصنع ثاني لطباعة الجوازات الإلكترونية وسيتم تركيبه في مدينة ود مدني

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Asma Osman 0 تبليغ

كشف العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة السودانية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن وصول المصنع الثاني للجوازات من المانيا وتم استلامه وسيتم تركيبه بمدينة ودمدني في ولاية الجزيرة.

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الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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