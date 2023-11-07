مكافحة المخدرات القضارف تضبط حشيش إثيوبي

تمكنت مكافحة المخدرات القضارف من ضبط مخدرات من الحشيش الاثيوبي مخبأ بطريقة احترافية في ظهر دراجات بخارية عند مدخل مدينة القضارف . وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية وردت معلومات لقوة الميدان بوجود شخصان يقودان دراجات بخارية على متنها حشيش مخبأ بطريقة احترافية وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة تم عمل كمين محكم للدراجات البخارية وضبط المتهمان وبحوزتهما الحشيش. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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