مصطفى تمبور: قدرة قوات الدعم السريع أن تحقق انتصارات في مواجهة الجيش ضرب من ضروب المستحيل

مصطفى تمبور قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور بأن قدرة قوات الدعم السريع أن تحقق انتصارات في مواجهة الجيش ضرب من ضروب المستحيل. – وقوفنا مع القوات المسلحة أملته علينا المسؤولية الوطنية والأخلاقية. – لا نحتاج إلى سلطة أو مال في سبيل الوطن ومستعدون لانتقاد أنفسنا في سبيله. الجزيرة – السودان

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