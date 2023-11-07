الحزب الشيوعي السوداني: العسكر للثكنات والجنجويد ينحل

قال الحزب الشيوعي السوداني بأنهم مع مطلب شعبنا بشعاره الواضح بأن الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل. – يظل حزبنا وبكل إيمان عميق يسعى مع جماهير شعبنا إلى البدايات الصحيحة والناجحة لبناء أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب. – نثمن دور المجتمع الدولي لصالح وقف الحرب مثلما ندرك أن أهداف ونوايا بعض أطرافه تعمل لفرض سلطة وتركيبة تحقق أهدافه المدجنة والمتعارضة للثورة. – ندعو كل جماهير شعبنا وقواه التي ساهمت في الثورة إلى بناء الجبهة الجماهيرية الواسعة لوقف الحرب واسترداد الثورة في جميع قرى ومدن السودان. الجزيرة – السودان

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