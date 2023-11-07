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البرهان يعيد ضباط كبار للخدمة العسكرية في الجيش السوداني أبرزهم ود ابراهيم!

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Asma Osman 0 تبليغ

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البرهان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعادة ضباط كبار للخدمة وهم:

الفريق الطيب المصباح

العميد دكتور جمال الشهيد

العميد ود ابرهيم

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قناة الزرقاء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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