البرهان يعيد ضباط كبار للخدمة العسكرية في الجيش السوداني أبرزهم ود ابراهيم!

البرهان أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعادة ضباط كبار للخدمة وهم: الفريق الطيب المصباح العميد دكتور جمال الشهيد العميد ود ابرهيم قناة الزرقاء

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