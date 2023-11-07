الريال يستسلم لفخ فاليكانو.. ويترك الصدارة في قبضة جيرونا

أهدر ريال مدريد نقطتين في صراعه على صدارة الليجا بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام رايو فاليكانو، على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد، ضمن الجولة الـ12 بالدوري، لتصبح الصدارة تحت سيطرة جيرونا.
ويعد هذا هو التعادل الثاني لكتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في آخر 5 مباريات، بعد التعادل في الجولة قبل الماضية أمام إشبيلية (1-1)، وهو الثاني في الموسم للفريق بشكل عام.
وفقد الميرينجي بهذه الطريقة نقطتين في سباقه المحتدم على صدارة الليجا مع جيرونا، ومن خلفهما برشلونة، حيث أصبح رصيده 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا.أما رايو فاليكانو، فحصد التعادل الرابع له في آخر 5 جولات، السادس هذا الموسم، ليأتي في المرتبة التاسعة بـ18 نقطة، بعدما واصل سلسلة “اللاخسارة” في الليجا منذ سقوطه (0-1) على يد ريال بيتيس.
كووورة
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