الهلال السعودي يفوز على مومبابي الهندي بهدفين دون مقابل

تغلب الهلال السعودي على مستضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

سجل هدف الهلال الأول ميشيل ديلجادو في الدقيقة 62، وسجل هدف التعزيز الكسندر متروفيتش في الدقيقة 85.رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما ظل مومباي سيتي في ذيل الترتيب بدون رصيد.

وأكمل الفريق الهندي المباراة بـ10 لاعبين، لحصول لاعبه ماهيتاب سينجه على البطاقة الحمراء في الدقيقة 55.اجرى جيسوس عدة تبديلات لإراحة لاعبيه، ومر ما تبقى من المباراة دون تغيير، وأعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الهلال 2-0.

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