والي الخرطوم يكلف يوسف الامين مديرا تنفيذيا لمحلية ام درمان

كلف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم يوسف الامين مديرا تنفيذيا لمحلية أمدرمان. والتقى الوالي بالمدير المكلف ومساعده محمد الضو حمد. ووجه الوالي المدير المكلف بالبدء فورا بممارسة العمل التنفيذي من خلال النافذة المؤقتة المخصصة لذلك والسعي لتقديم الخدمات لمواطني محلية امدرمان والتواصل معهم وتذليل كافة العقبات لهم. وجدد الوالي حرص الولاية على الوصول للمواطنين في موقع يسهل التواصل معه للتعرف على احوالهم وتقديم العون لهم وتخفيف معاناتهم مع الحرب. سونا

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