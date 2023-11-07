بالصور.. والي النيل الأزرق “بادي” يدشن ضربة البداية لطريق “مالك عقار”

الدمازين - النيل الأزرق دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يرافقه اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم عبدالله قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية وعدد من أعضاء الحكومة ولجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم اليوم ضربة البداية للمراحل الأولية لتشييد طريق الفريق مالك عقار وعدد من الطرق الداخلية بحي الزهور بمدينة الدمازين. وتجئ ضربة البداية في إطار تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية بمدينتي الدمازين والروصيرص بطول (40) كيلومتر . حاكم الإقليم أوضح أن تدشين مشروعات الطرق الداخلية يعد دليلاً على إستقرار كافة الأوضاع بالإقليم. موضحاً أن حكومة الإقليم تمضي نحو تشييد شبكات الطرق على مستوى الإقليم تمكيناً للمواطنين من التواصل ومضاعفة الإنتاج. وأضاف أن الجهد مصوب نحو تنفيذ المشروعات الداعمة لخدمات المياه وإصحاح البيئة الى جانب دعم التعليم وذلك إنفاذاً لواجبات حكومة الإقليم تجاه المواطنين. المهندس يوسف عبدالله أحمد الزين وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية أكد أن العزم معقود على استكمال كافة مراحل التشييد لمشروعات الطرق الداخلية بمدينتي الدمازين والروصيرص بطول (40) كيلومتر. مؤكداً أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ عدد من مشروعات الطرق على مستوى المحافظات بالإقليم. سونا

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